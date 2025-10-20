Ричмонд
Роспотребнадзор закрыл предприятие общепита в Хабаровске после проверки

Работа приостановлена по решению суда на 90 суток.

Источник: Комсомольская правда

Индустриальный суд Хабаровска приостановил деятельность предприятия общественного питания Bon Appetit на 90 суток. Проверку проводило Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю после того, как несколько человек заболели острой кишечной инфекцией. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Специалисты установили, что в заведении нарушались санитарные нормы. Продукты поступали без маркировки и товаросопроводительных документов. Планировка помещений не обеспечивала разделение сырья и готовых блюд, что создавало риск перекрестного загрязнения. Внутри было грязно — на поверхностях нашли следы пыли и подтеков», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

У работников не оказалось медицинских книжек с отметками о прохождении медосмотров и вакцинации. Доставка готовых обедов осуществлялась в легковом автомобиле без соблюдения температурного режима.

Суд приостановил деятельность предприятия на 90 суток. За это время владельцы обязаны устранить все нарушения и привести производство в порядок. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.