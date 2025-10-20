Роспотребнадзор закрыл предприятие общепита в Хабаровске после проверки

«Специалисты установили, что в заведении нарушались санитарные нормы. Продукты поступали без маркировки и товаросопроводительных документов. Планировка помещений не обеспечивала разделение сырья и готовых блюд, что создавало риск перекрестного загрязнения. Внутри было грязно — на поверхностях нашли следы пыли и подтеков», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.