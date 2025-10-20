Ричмонд
В Уфе продали ещё один недострой в ЖК «Московский»

Цена сделки составила менее 500 млн рублей, а на компенсации дольщикам этого дома ФРТ направил 700 млн рублей.

Фонд развития территорий реализовал на торгах участок и недостроенный дом «Литер 4» в ЖК «Московский» в Уфе. Цена сделки превысила стартовую на 180 млн руб. и составила 490,3 млн руб. Победителем торгов стал стерлитамакский спецзастройщик «Новое время-4». Ранее ООО СЗ «Новое время-3» приобрело участок с недостроенным 15-этажным домом «Литер 3».

Итого ФРТ продал уже два уфимских объекта застройщика-банкрота «Госстрой». Его глава Кирилл Бадиков отбывает наказание за мошенничество со средствами обманутых дольщиков.

На экспозицию готовятся также ещё два объекта ЖК «Московский», расположенного в Зелёной роще. Это участки площадью 3,7 тыс. кв. м и 6,6 тыс. кв. м. с недостроенными «Литер 5а» и «Литер 5б».

Напомним, в конце 2023 года 254 дольщика «Литер 4» получили от ФРТ компенсации общей суммой более 700 млн руб., 16% из которых обеспечил республиканский бюджет.