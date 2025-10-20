Reuters: Германия намерена заказать у США еще 15 истребителей F-35

Предложение о покупке дополнительных F-35 министр обороны ФРГ Борис Писториус изложил в конфиденциальных бюджетных документах, представленных в Финансовый комитет бундестага. По мнению издания, это говорит о неослабном стремлении Германии к военной модернизации. Reuters отмечает, что ранее Берлин отрицал планы дополнительных закупок, но теперь официальные лица говорят, что расширенный бюджет открыл возможности для дополнительных закупок.