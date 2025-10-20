Reuters: Германия намерена заказать у США еще 15 истребителей F-35

Германия, согласно статье, готовится приобрести за 2,5 млрд евро еще 15 истребителей F-35 у американского производителя Lockheed Martin. Ранее Берлин уже оформил заказ на 35 самолетов F-35. Они поступят на замену немецкого парка из 85 устаревающих самолетов Tornado, в том числе оснащенных для перевозки американских ядерных бомб, хранящихся на территории Германии, сообщает издание.
Предложение о покупке дополнительных F-35 министр обороны ФРГ Борис Писториус изложил в конфиденциальных бюджетных документах, представленных в Финансовый комитет бундестага. По мнению издания, это говорит о неослабном стремлении Германии к военной модернизации. Reuters отмечает, что ранее Берлин отрицал планы дополнительных закупок, но теперь официальные лица говорят, что расширенный бюджет открыл возможности для дополнительных закупок.
Он может подорвать зашедший в тупик франко-германский проект Future Combat Air System (FCAS) — европейскую инициативу по созданию истребителей следующего поколения. В случае одобрения дополнительные истребители F-35 повысят оперативную совместимость Германии с союзниками по НАТО, особенно с США, и еще больше укрепят зависимость от американских оборонных технологий, поясняет Reuters.