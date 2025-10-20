Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Германия намерена заказать у США еще 15 истребителей F-35

Этот шаг может обострить отношения ФРГ с Францией, поскольку Берлин увеличивает число американских боевых самолетов в своем флоте на фоне отложенного совместного проекта по производству нового европейского истребителя, пишет агентство Reuters со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Германия, согласно статье, готовится приобрести за 2,5 млрд евро еще 15 истребителей F-35 у американского производителя Lockheed Martin. Ранее Берлин уже оформил заказ на 35 самолетов F-35. Они поступят на замену немецкого парка из 85 устаревающих самолетов Tornado, в том числе оснащенных для перевозки американских ядерных бомб, хранящихся на территории Германии, сообщает издание.

Предложение о покупке дополнительных F-35 министр обороны ФРГ Борис Писториус изложил в конфиденциальных бюджетных документах, представленных в Финансовый комитет бундестага. По мнению издания, это говорит о неослабном стремлении Германии к военной модернизации. Reuters отмечает, что ранее Берлин отрицал планы дополнительных закупок, но теперь официальные лица говорят, что расширенный бюджет открыл возможности для дополнительных закупок.

Этот шаг, как считает Reuters, может привести к возобновлению трений с Францией.

Он может подорвать зашедший в тупик франко-германский проект Future Combat Air System (FCAS) — европейскую инициативу по созданию истребителей следующего поколения. В случае одобрения дополнительные истребители F-35 повысят оперативную совместимость Германии с союзниками по НАТО, особенно с США, и еще больше укрепят зависимость от американских оборонных технологий, поясняет Reuters.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше