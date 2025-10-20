Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один дом снесли в историческом квартале в Нижнем Новгороде

Также ожидает сноса соседнее здание.

Источник: Время

Дом № 17/18 по улице Невзоровых снесли в Нижнем Новгороде 20 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА «Время Н» с места событий.

Строение находится рядом с историческим кварталом «Красный просвещенец». Его жителей расселили сравнительно недавно, в 2025 году.

Напомним, что деревянное здание № 21 по улице Невзоровых снесли еще в июле 2025 года.

Ранее был разработан проект комплексного развития территории (КРТ), ограниченной улицами Генкиной, Ашхабадской, Тверской и Белинского. Правда, в программу вошли только семь домов, жители которых поддержали инициативу путем голосования.

Ожидает своего сноса дом № 19 по улице Невзоровых, он также расселен.

Добавим, что рядом, в границах улиц Белинского — Тверская — Невзоровых, строится большой жилой комплекс «Резиденция» (компания-застройщик «Юника»).