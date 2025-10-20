Ричмонд
«Выплата заработной платы в “конвертах”. Налоговая проверила ночные заведения Минска и выявила нарушения

Налоговая проверила ночные заведения Минска и выявила крупные нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Минске прошли проверки ряда ночных заведений общепита, расположенных в центре столицы, сообщили в министерстве по налогам и сборам Беларуси.

Рассказали, что в каждом из ресторанов и кафе налоговыми органами выявлены факты приема выручки без использования кассового оборудования, выплата заработной платы в «конвертах».

Также в ряде заведений находилась алкогольная и табачная продукция без акцизных марок и без документов. Информируют, что за нарушения на виновных составлены протоколы об административных правонарушениях.

«Организации и их работники привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — говорится в сообщении. Уточняется, что с сумм сокрытой выручки будут предъявлены налоги.

