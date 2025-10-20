Ричмонд
Власти объяснили ростовчанам причины роста цен на бензин

Дефицита топлива больше нет.

Источник: Reuters

Власти объяснили ростовчанам причины роста цен на бензин. Дефицита топлива больше нет.

Ситуация с топливом в Ростовской области стабилизировалась. Как сообщили в региональном министерстве промышленности и энергетики, бензин и дизель доступны во всех населенных пунктах, дефицита нет. Информацию подтверждает портал 161.ru.

В ведомстве признали, что ранее наблюдались временные перебои с поставками на отдельные АЗС, объясняя это трудностями в логистике и повышенным спросом, вызванным в том числе сезонными сельхозработами. При этом подчеркивалось, что перебои были краткосрочными и не представляли угрозы для обеспечения региона топливом.

Рост цен на топливо власти связывают с увеличением акцизов и подорожанием логистики, включая стоимость доставки бензина до АЗС.