В Ташкенте построят современный медицинский центр за 150 миллионов долларов

Vaib.uz (Узбекистан. 20 октября). В столице стартовало строительство нового многофункционального медицинского центра для взрослых. Министерство здравоохранения Узбекистана подписало контракт с южнокорейской компанией Kyeryong, которая была выбрана генеральным подрядчиком этого масштабного проекта.

Источник: Vaib.Uz

Общая стоимость строительства составляет 149,8 миллиона долларов. Из них 124 миллиона — это кредитные средства Фонда экономического развития и сотрудничества Южной Кореи (EDCF), а ещё 25,8 миллиона долларов выделяет правительство Узбекистана.

В рамках проекта появится современное здание больницы на 300 коек, полностью соответствующее международным стандартам. Помимо этого, здесь создадут более 700 новых рабочих мест для медицинского и обслуживающего персонала.

Особое внимание в проекте уделено обучению и обмену опытом: 130 узбекских врачей и медработников пройдут стажировку в Южной Корее, а в Ташкент пригласят 32 высококвалифицированных корейских специалиста для работы в новом центре.

В новом медицинском центре ежегодно смогут проводить до 8,5 тысячи сложных хирургических операций: от кардиохирургии и трансплантологии до нейрохирургии, реабилитации, лечения заболеваний спины и суставов.

Конкретное место размещения будущего центра в Ташкенте в Министерстве здравоохранения пока не сообщили.

Напомним, что в 2020 году при поддержке EDCF в Узбекистане уже был построен Национальный детский медицинский центр — уникальное для Центральной Азии медучреждение, ставшее образцом современных стандартов в здравоохранении региона.