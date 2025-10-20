В Ташкенте построят современный медицинский центр за 150 миллионов долларов

Общая стоимость строительства составляет 149,8 миллиона долларов. Из них 124 миллиона — это кредитные средства Фонда экономического развития и сотрудничества Южной Кореи (EDCF), а ещё 25,8 миллиона долларов выделяет правительство Узбекистана.
В рамках проекта появится современное здание больницы на 300 коек, полностью соответствующее международным стандартам. Помимо этого, здесь создадут более 700 новых рабочих мест для медицинского и обслуживающего персонала.
Особое внимание в проекте уделено обучению и обмену опытом: 130 узбекских врачей и медработников пройдут стажировку в Южной Корее, а в Ташкент пригласят 32 высококвалифицированных корейских специалиста для работы в новом центре.
В новом медицинском центре ежегодно смогут проводить до 8,5 тысячи сложных хирургических операций: от кардиохирургии и трансплантологии до нейрохирургии, реабилитации, лечения заболеваний спины и суставов.
Конкретное место размещения будущего центра в Ташкенте в Министерстве здравоохранения пока не сообщили.
Напомним, что в 2020 году при поддержке EDCF в Узбекистане уже был построен Национальный детский медицинский центр — уникальное для Центральной Азии медучреждение, ставшее образцом современных стандартов в здравоохранении региона.