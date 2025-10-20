L'Informé: Франция решила выйти из программы Eurodrone стоимостью 7 млрд евро

Как уточняет издание Opex 360, которое сомневается в том, что Франция покинет проект, Eurodrone — это беспилотник, вес которого составит около 10 тонн при размахе крыльев от 26 до 30 метров, длине 17 метров и высоте 5 метров. Предполагается, что он будет способен летать более сорока часов на высоте почти 14 000 метров с максимальной скоростью 500 километров в час. Его полезная нагрузка (вооружение, датчики) составит 2,3 тонны.