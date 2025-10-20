Ричмонд
L'Informé: Франция решила выйти из программы Eurodrone стоимостью 7 млрд евро

Франция приняла решение выйти из совместного проекта ряда европейских стран по созданию беспилотника Eurodrone стоимостью около 7 миллиардов евро. Об этом пишет французское интернет-издание L'Informé со ссылкой на газету La Tribune.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, официальное уведомление о выходе Парижа из проекта Eurodrone ожидается в ближайшие дни. Хотя Министерство обороны Франции пока не подтвердило эту информацию, а некоторые местные СМИ сомневаются в ее достоверности, источник в военном ведомстве сообщил, что Париж уже уведомил партнеров программы — Германию, Италию и Испанию — о своем решении.

Главным подрядчиком проекта является европейский аэрокосмический концерн Airbus, а французские фирмы Dassault Aviation и Leonardo выступают ключевыми субподрядчиками, говорится в статье.

По данным La Tribune, причиной этого шага Парижа стал целый комплекс проблем: накопившиеся задержки, перерасход бюджетных средств и сокращение национальных ассигнований на оборону.

Но основная причина, которая побудила Францию выйти из проекта Eurodrone, — необходимость оптимизировать расходы в условиях бюджетного кризиса в стране, отмечает издание.

Программа Eurodrone в последнее время активно критикуется за «избыточность» инженерной конструкции и несоответствие ожиданиям рынка. Источники во французском сенате подтвердили эту информацию, отметив, что разрабатываемый европейский дрон оказался в два раза тяжелее американского аналога MQ-9 Reaper, что негативно отражается на его эффективности и стоимости.

Как уточняет издание Opex 360, которое сомневается в том, что Франция покинет проект, Eurodrone — это беспилотник, вес которого составит около 10 тонн при размахе крыльев от 26 до 30 метров, длине 17 метров и высоте 5 метров. Предполагается, что он будет способен летать более сорока часов на высоте почти 14 000 метров с максимальной скоростью 500 километров в час. Его полезная нагрузка (вооружение, датчики) составит 2,3 тонны.