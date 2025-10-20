В Волгоградской области выросли объемы фруктового урожая

Около 160 тысяч тонн фруктов планируют снять с полей и садов аграрии региона в текущем году. Этот объем значительно превышает прошлогодние показатели, подсчитали в администрации Волгоградской области.
По данным облкомсельхоза, к середине октября уже собрана почти половина урожая семечковых — около 70 тысяч тонн. Ведущим производителем в этом направлении остается предприятие «Сады Придонья». В целом же урожай текущего года должен превысить показатели 2024 года на 50 тысяч тонн.
Кроме того, фермеры практически завершили ягодный сезон. В различных хозяйствах собрано больше 100 тонн ягод, из которых 95% пришлось на садовую землянику. Лидерами в этом направлении оказались крестьянско-фермерские хозяйства Среднеахтубинского и Урюпинского районов. А ранее эксперты поделились с волгоградцами советами, как распознать «химические» овощи.