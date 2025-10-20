Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области выросли объемы фруктового урожая

Аграрии заканчивают сбор ягод и фруктов на полях и садах региона.

Источник: Аргументы и факты

Около 160 тысяч тонн фруктов планируют снять с полей и садов аграрии региона в текущем году. Этот объем значительно превышает прошлогодние показатели, подсчитали в администрации Волгоградской области.

По данным облкомсельхоза, к середине октября уже собрана почти половина урожая семечковых — около 70 тысяч тонн. Ведущим производителем в этом направлении остается предприятие «Сады Придонья». В целом же урожай текущего года должен превысить показатели 2024 года на 50 тысяч тонн.

Кроме того, фермеры практически завершили ягодный сезон. В различных хозяйствах собрано больше 100 тонн ягод, из которых 95% пришлось на садовую землянику. Лидерами в этом направлении оказались крестьянско-фермерские хозяйства Среднеахтубинского и Урюпинского районов. А ранее эксперты поделились с волгоградцами советами, как распознать «химические» овощи.