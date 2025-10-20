В Волгоградской области выросли объемы фруктового урожая

По данным облкомсельхоза, к середине октября уже собрана почти половина урожая семечковых — около 70 тысяч тонн. Ведущим производителем в этом направлении остается предприятие «Сады Придонья». В целом же урожай текущего года должен превысить показатели 2024 года на 50 тысяч тонн.