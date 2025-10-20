Ричмонд
Трамп считает, что через год редкоземы подешевеют для США до $2

США и Австралия подписали соглашение в сфере поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов.

Источник: Аргументы и факты

Через год у Соединённых Штатов будет столько редкоземельных элементов, что они «не будут знать, что с ними делать». Об этом сказал американский президент Дональд Трамп в ходе переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе в Белом доме.

«Мы обсуждаем критические минералы и редкоземельные элементы и собираемся подписать соглашение, над которым работали около четырёх или пяти месяцев», — сообщил он.

Также стороны собираются обсудить торговлю, подводные лодки и другие виды военной техники.

«Примерно через год у США будет столько критических минералов и редкоземельных элементов, что они не будут знать, что с ними делать», — заявил Трамп, добавив, что стоимость этих минералов составит «около $2».

Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон ожидает, что КНР откажется от своих новых мер экспортного контроля по отношению к редкоземельным металлам и связанным с ними технологиям.

