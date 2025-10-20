Компромисс найден по ряду белорусских сим-карт из-за 24-часовой блокировки в РФ

«Белтаможсервис» решил проблему роуминга в России используемых в навигационных пломбах белорусских сим-карт, пишет БелТА.
Дело в том, что с 6 октября по решению российской стороны введена 24-часовая блокировка передачи данных, за исключением звонков, с иностранных сим-карт, находящихся в роуминге в России. Уточняется, что это касается и белорусских сим-карт. «Белтаможсервис» применяет сим-карты в навигационных пломбах для отслеживания перевозок грузов.
Гендиректор «Белтаможсервиса» Дмитрий Коваленок сказал, что был найден компромисс:
— На сегодняшний момент на сим-карты, которыми мы оснащаем наши пломбы, данные ограничения не действуют. И сейчас мы в режиме онлайн видим, как транспортное средство проследовало из Беларуси через границу в Россию.
Ранее мы писали, что Лукашенко подписал закон об ответственности за незаконные действия с дронами.
Прочитайте, что глава Нацбанка Роман Головченко ответил на вопрос о ситуации с курсом доллара в Беларуси.
Тем временем минчанин обнаружил в сдаче уникальную монету, которая стоит дороже номинала.