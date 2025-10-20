Компромисс найден по ряду белорусских сим-карт из-за 24-часовой блокировки в РФ

Дело в том, что с 6 октября по решению российской стороны введена 24-часовая блокировка передачи данных, за исключением звонков, с иностранных сим-карт, находящихся в роуминге в России. Уточняется, что это касается и белорусских сим-карт. «Белтаможсервис» применяет сим-карты в навигационных пломбах для отслеживания перевозок грузов.