Законопроект о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования рассмотрели на экспертном совете

«Тем не менее, если рассматривать ситуацию с нашими основными партнерами по интеграционным объединениям — и в Российской Федерации, и в Казахстане, Узбекистане, Армении — у всех эти вопросы регулируются на уровне не временного, но обязательного к исполнению документа, а путем комплексного законодательного акта», — заметил зампредседателя Совета Республики, добавив, что в Беларуси пошли по такому же пути.