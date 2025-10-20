Законопроект о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования рассмотрели на экспертном совете

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» рассмотрен сегодня на заседании экспертного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.
Работа над законопроектом ведется в плановом порядке, отметил заместитель председателя Совета Республики Владислав Татаринович. Он пояснил, что с 1 февраля 2009 года вопросы, которые касаются регистрации, ликвидации прекращения деятельности субъектов хозяйствования, регулируются Декретом № 1 от 16 января 2009 года. В стране за этот период накоплена серьезная правоприменительная практика, что отражалось на высоких позициях Беларуси в различных экономических рейтингах по показателям регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования.
«Тем не менее, если рассматривать ситуацию с нашими основными партнерами по интеграционным объединениям — и в Российской Федерации, и в Казахстане, Узбекистане, Армении — у всех эти вопросы регулируются на уровне не временного, но обязательного к исполнению документа, а путем комплексного законодательного акта», — заметил зампредседателя Совета Республики, добавив, что в Беларуси пошли по такому же пути.
Новым законопроектом, по сути, выстраивается действительно стабильная правовая основа для этих вопросов с учетом опыта, имеющегося в Беларуси, а также опыта основных торговых партнеров.
Владислав Татаринович обратил внимание, что четкие, стабильные процедуры регистрации, ликвидации субъектов хозяйствования — это также условия, которые определяют и ведение предпринимательской деятельности, и в целом бизнес-климат в Беларуси. Вице-спикер отметил, что лучшие практики, реализованные в Декрете, в данном проекте будут сохранены.
«Мы активно развиваем электронные сервисы, соответствующие информационные базы. Поэтому и Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и сам порядок регистрации и ликвидации должен быть максимально информативным», — отметил Владислав Татаринович.
Говоря о повышении информативности, он указал, в частности, на предусмотренное законопроектом включение в ЕГР информации о представительствах и филиалах иностранных организаций, информации о бенефициарных участниках: собственниках и владельцах соответствующих организаций. Законопроект сокращает сроки предоставления информации — выписки из ЕГР для физического и юридического лица можно будет получить сроком до 5 дней. На стадии регистрации планируется максимально перевести в электронный формат предоставление документов.
Разработчики проекта закона предлагают отменить для юридических лиц само свидетельство о государственной регистрации. Информация будет представлена в виде соответствующей информационной базы.
«Необходимо не просто сохранить, но обеспечить правовые гарантии для всех участников этого процесса, в первую очередь, на стадии ликвидации субъектов хозяйствования. Нельзя допускать длительных сроков ликвидации, возможности приостановки процесса ликвидации для того, чтобы как-то защититься от исполнения требований перед кредиторами», — отметил Владислав Татаринович.
Он указал, что в отличие от Декрета № 1 устанавливается один предельный срок ликвидации — 12 месяцев. Если порядок ликвидации или сроки нарушены, вступает в силу институт судебной ликвидации, пояснил он. -0-