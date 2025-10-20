Guardian: Pizza Hut планирует закрыть более половины заведений в Британии

Сеть ресторанов быстрого питания Pizza Hut решила закрыть 68 пиццерий и 11 точек, работающих только для доставки еды, которые находятся в Великобритании, пишет The Guardian.
Сообщается, что это повлечет за собой сокращение 1 210 рабочих мест.
По данным газеты, такие шаги связаны с финансовыми трудностями у британской DC London Pie Limited, которая владеет Pizza Hut, и переходом под внешнее управление.
Американская Yum! Brands, которая выкупила оставшуюся часть сети, собирается сохранить 64 ресторана в Британии.
Ранее сообщалось, что компания Volkswagen впервые в истории может пойти на закрытие заводов в Германии и сокращение сотрудников. Причиной глубокого кризиса автопроизводителя стало снижение интереса местных потребителей к электромобилям.