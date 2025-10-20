ЦБ: запасы золота в резервах России выросли на три тонны впервые за полтора года

Запасы золота в международных резервах России выросли на три тонны впервые за полтора года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка РФ.
Ранее ЦБ сообщил, что по данным на 1 октября 2025 года в сентябре запасы золота в резервах страны достигли 74,9 миллиона тройских унций, что составляет 2329,65 тонны. В результате доля золота в активах РФ увеличилась до 39,6% в сравнении с показателями месяцев ранее.
Таким образом, показатель увеличился на 3,1 тонны с апреля прошлого года. Тогда резервы РФ составляли 75,1 миллиона тройских унций или 2335,9 тонны. За этот период российские резервы золота были стабильны, либо снижались.
Ранее KP.RU сообщал, что по данным Центробанка российские резервы за два года выросли на 142 млрд долларов за счет роста цен на золото.