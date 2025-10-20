ЦБ: запасы золота в резервах России выросли на три тонны впервые за полтора года

Ранее ЦБ сообщил, что по данным на 1 октября 2025 года в сентябре запасы золота в резервах страны достигли 74,9 миллиона тройских унций, что составляет 2329,65 тонны. В результате доля золота в активах РФ увеличилась до 39,6% в сравнении с показателями месяцев ранее.