Россиянам напомнили размер пенсии по старости в 2026 году

В России минимальная пенсия по старости в 2026 году будет составлять 14 287 рубля. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с ТАСС.
Финогенова подчеркнула, что с апреля 2025 года действует стратегия повышения пенсий в два этапа: в феврале — по инфляции, в апреле — по доходам Соцфонда, которые зависят от зарплат.
Кроме этого, как заявлял Минфин, в 2026 году пенсии проиндексируют дважды и досрочно — уже с 1 января.
Страховая пенсия — самая популярная. Ее получают по старости, инвалидности или при потере кормильца. Размер складывается из фиксированной части и баллов: цена балла зависит от государства, а количество — от стажа и зарплаты.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что ноябрьские пенсии выплатят раньше из-за праздников.