Россиянам назвали способ уберечь от кражи значительные суммы на карте

Пусть никаких нормативных ограничений по объему средств на банковской карте не существует, доцент РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили в беседе с «Прайм» рекомендовала сокращать их количество из соображений финансовой безопасности и экономической целесообразности.
«Прежде всего, велика возможность того, что доступ к вашей карте получат аферисты. Это особенно актуально для карт, привязанных к интернет-магазинам и цифровым сервисам», — рассказала эксперт.
Как уточнила доцент, для повышения доходности свободных средств их следует размещать на депозитах или накопительных счетах. Второй, в отличие от вклада, дает возможность снятия денег в любой момент с сохранением начисленного дохода.
Как заключила Валишвили, оптимальное решение — хранить на карте лишь сумму, необходимую для ежедневных расходов на несколько дней, поскольку в любой момент ее можно пополнить с основного счета.
Ранее экономист Андрей Бархота рассказал, что счет могут блокировать за перевод подозрительному получателю.