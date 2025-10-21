Дефицит слесарей и точечная застройка угрожают срывом отопительного сезона во Владивостоке

Так, перекличка абонентов без отопления объявлена в telegram-канале микрорайона Второй Речки. Батареи ещё не нагрелись в некоторых домах на улицах Давыдова, Кирова, Русской, Чапаева, проспекте 100-летия Владивостока. До сих пор не дали отопление в корпусе Тысячекоечной больницы, где идёт ремонт: сообщается, что от холода страдают пациенты, имеющие ограниченную мобильность после операций. Не начали подавать тепло в школу № 48. По некоторым адресам до сих пор нет и горячей воды.
Жители микрорайона пишут, что УК «Вторая речка» восстановит отопление по проблемным адресам ориентировочно к концу недели или позже, так как на сетях горячего водоснабжения ещё в сентябре случился порыв, городские коммунальные службы якобы отказались его устранять, аварийно-восстановительные работы теперь организует сама управляющая организация. Некоторым жителям Второй Речки диспетчеры озвучивают сроки подачи отопления в квартиры от 29 октября до 7 ноября.
В школе № 63, по словам родителей учеников, максимальная температура в классах — 15 градусов, в угловых кабинетах холоднее, детям приходится находиться на уроках в верхней одежде.
Локальные порывы на сетях, устранением которых никто не занимается, имеются и в других районах города. Например, без отопления и горячей воды встречают холодный сезон несколько домов на улицах Завойко и Нахимова.
Препятствует успешному старту отопительного сезона и дефицит рабочих в управляющих компаниях. Так, жители БАМа сообщают, что в УК «Арго» сейчас работает всего один слесарь — «голодный замученный узбек», которому, очевидно, ему не под силу оперативно включить подачу теплоносителя во всех вверенных УК домах. Кроме того, горожане утверждают, что в УК «Арго» не могут подключить к отоплению некоторые дома (в частности, Гамарника, 11), потому что, по словам диспетчера, этот участок теплотрассы до сих пор не заполнен.
Крайне обеспокоены отсутствием отопления родители учеников школы № 38: во дворе учебного заведения теплотрасса разрыта, ремонт на сетях как будто к завершению ещё не подходит. Остаётся с холодными батареями корпус школы № 82 на улице Снеговой: «Дети сидят мерзнут, пятый класс, семь полноценных уроков, а потом идут по разрушенной дороге на Карьерную, в дома, где нет отопления и горячей воды», — пишет местная жительница в telegram-чат главы города.
В Ленинском районе, как выяснили горожане в диспетчерской тепловых сетей, отопление в детских садах №№ 114 и 130, школах №№ 57 и 66 дадут через пару дней, потому что ведутся работы на теплотрассе. Температура воздуха в помещениях образовательных организаций опустилась ниже санитарной нормы. Также не начали подачу теплоносителя в школу № 80 и детский сад № 145.
Ряд домов по улице Адмирала Юмашева, как выяснили жильцы самостоятельно через диспетчеров, получит отопление 25 октября. Причины отсрочки подачи коммунального ресурса — из-за работ на стройплощадке ЖК «Лиса Парк». Горожане раздосадованы, так как отопительный сезон срывается из-за объекта, который является не социально значимым, а, с учётом всех проблем, порождаемых точечной застройкой, социально нежелательным.
Примечательно, что, по официальным нормативам, отопительный сезон должен был стартовать не 17 октября (прошлая пятница), а с этой недели: справка Примгидрометцентра, что наступили климатические условия, при которых положено запускать отопление, была получена только к понедельнику. А именно, среднесуточная температура на уровне 8 градусов и ниже продержалась пять суток подряд с 15 по 19 октября. Но в администрации решили начать отопительный сезон заблаговременно. Полностью системы должны быть заполнены в течение пяти дней — до вечера 22 октября. Однако даже при заблаговременном начале старт отопительного сезона рискует быть частично сорван.