Дефицит слесарей и точечная застройка угрожают срывом отопительного сезона во Владивостоке

Примечательно, что, по официальным нормативам, отопительный сезон должен был стартовать не 17 октября (прошлая пятница), а с этой недели: справка Примгидрометцентра, что наступили климатические условия, при которых положено запускать отопление, была получена только к понедельнику. А именно, среднесуточная температура на уровне 8 градусов и ниже продержалась пять суток подряд с 15 по 19 октября. Но в администрации решили начать отопительный сезон заблаговременно. Полностью системы должны быть заполнены в течение пяти дней — до вечера 22 октября. Однако даже при заблаговременном начале старт отопительного сезона рискует быть частично сорван.