В Новосибирской области аграрии Купинского района завершили уборку зерновых

В итоге с площади свыше 71 тысячи гектаров удалось собрать без малого 195 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по району составила 27,4 центнера с гектара.
Достичь таких высоких результатов помогли самоотверженный труд местных аграриев, активное внедрение современных технологий и использование перспективных отечественных сортов сельскохозяйственных культур.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что четыре района Новосибирской области ввели режим ЧС из-за погоды. Глава регионального Минсельхоза Андрей Шинделов сообщил, что данный вопрос также прорабатывают Убинский и Венгеровский районы.