В Новосибирской области аграрии Купинского района завершили уборку зерновых

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что четыре района Новосибирской области ввели режим ЧС из-за погоды. Глава регионального Минсельхоза Андрей Шинделов сообщил, что данный вопрос также прорабатывают Убинский и Венгеровский районы.