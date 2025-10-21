Ричмонд
В Новосибирской области аграрии Купинского района завершили уборку зерновых

Аграрии Купинского района Новосибирской области успешно завершили уборочную кампанию. Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства, работы по уборке зерновых и зернобобовых культур были полностью завершены 20 октября.

В итоге с площади свыше 71 тысячи гектаров удалось собрать без малого 195 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по району составила 27,4 центнера с гектара.

Достичь таких высоких результатов помогли самоотверженный труд местных аграриев, активное внедрение современных технологий и использование перспективных отечественных сортов сельскохозяйственных культур.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что четыре района Новосибирской области ввели режим ЧС из-за погоды. Глава регионального Минсельхоза Андрей Шинделов сообщил, что данный вопрос также прорабатывают Убинский и Венгеровский районы.