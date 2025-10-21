Россиянам посоветовали перевести лишние деньги с карты на вклад или накопительный счет

Объем средств на банковской карте законом не ограничен, однако ради безопасности и выгоды не стоит хранить на ней большие суммы, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Она отметила, что риск доступа мошенников к карте особенно высок, если она привязана к интернет-магазинам и цифровым сервисам: в таких случаях возрастает вероятность несанкционированных списаний, в том числе при компрометации аккаунтов на маркетплейсах.
Свободные деньги лучше держать на вкладе или накопительном счете. Во втором случае средства можно снять в любой момент без потери доходности.
Итоговая рекомендация: оставляйте на карте лишь сумму на несколько дней — на проезд и повседневные покупки; при необходимости карту всегда можно пополнить со счета.
Ранее стало известно, как устроены города мошенников в Мьянме и чем они опасны для россиян.