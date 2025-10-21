В Приморье смогут изменять сроки капитального ремонта, если лифты требуется заменить

«Принятие такого решения — это в первую очередь вопрос обеспечения безопасности жителей нашего края, которые проживают в многоквартирных домах и пользуются лифтами. Мы не можем допустить возникновения аварийных ситуаций и эксплуатации оборудования, представляющего угрозу для жизни приморцев. По информации краевого министерства ЖКХ, до 2030 года в Приморье необходимо заменить 1290 старых подъемников, которые отслужили 25 лет. И наша задача — уложиться в поставленные федеральным правительством сроки. Поэтому наш комитет единогласно поддержал законопроект и рекомендовал Законодательному Собранию принять их в трех чтениях на очередном заседании», — подчеркнул Джони Авдои, председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края.