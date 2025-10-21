Корабелы АСЗ готовят к ходовым испытаниям судно-спасатель «Керченский пролив»

Напомним, верфь в Комсомольске-на-Амуре строит многофункциональное аварийно-спасательное судно ледового класса мощностью 7 МВт проекта MPSV06 «Керченский пролив» для ФКУ «Дирекция госзаказчика». В октябре прошлого года заказ переведён на сдаточную базу Амурского судостроительного завода ОСК во Владивостоке. Швартовные испытания начались в июне текущего года.