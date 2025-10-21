В Омской области в 79,5% случаев банки отказывают физлицам в кредитах

В Омской области из общего числа претендентов на розничные кредиты банки сейчас отказывают в 79,5% случаев. В итоге в сентябре по данному показателю регион стал четвертым по России в рейтинге Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
О результатах исследования НБКИ сообщил «РБК Омск». Доля в 79,5% отказов в сентябре это выше по сравнению с августом текущего года на 0,1%.
Выше нашего региона по отказам в кредитах стали Забайкальский край (там это 79,9%), Кемеровская область (79,7%) и Краснодарский край (79,6%).
Наиболее крупная динамика роста доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты из 30 лидирующих регионов в сентябре по сравнению с августом была замечена и вовсе в Москве (+1,1%). Там доля отказов составила 73,6%.
В целом по России доля отказов по всем кредитам в прошлом месяце достигла 77,7%, поднявшись на 0,3%.
Ключевая ставка ЦБ, напомним, сейчас составляет 17%. Ранее «КП Омск» писала, как понижение ставки в сентябре оценил омский экономист Максим Мизя.