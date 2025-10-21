В России предложили перерассчитать минимальную пенсию: подробнее об инициативе

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал ТАСС о подготовке законопроекта, который установит минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе МРОТ. Документ будет внесен в Госдуму, передает пресс-служба фракции.
«Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Государственной думы», — подчеркивается в сообщении.
Так, инициатива предполагает изменения в закон о соцпомощи. Сейчас закон гарантирует, что доход неработающего пенсионера не может быть ниже регионального прожиточного минимума.
Как считает депутат, законопроект повысит качество жизни пенсионеров и сделает назначение минимальной пенсии более справедливым и понятным.
Накануне профессор Юлия Финогенова сообщила, что страховая пенсия по старости составит минимум 14 287 рублей в 2026 году.