Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили перерассчитать минимальную пенсию: подробнее об инициативе

В Госдуме хотят рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ.

Источник: Комсомольская правда

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал ТАСС о подготовке законопроекта, который установит минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе МРОТ. Документ будет внесен в Госдуму, передает пресс-служба фракции.

«Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Государственной думы», — подчеркивается в сообщении.

Так, инициатива предполагает изменения в закон о соцпомощи. Сейчас закон гарантирует, что доход неработающего пенсионера не может быть ниже регионального прожиточного минимума.

Как считает депутат, законопроект повысит качество жизни пенсионеров и сделает назначение минимальной пенсии более справедливым и понятным.

Накануне профессор Юлия Финогенова сообщила, что страховая пенсия по старости составит минимум 14 287 рублей в 2026 году.