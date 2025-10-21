Стало известно, с какого возраста россияне могут начать формировать пенсию

Было отмечено, что заключать трудовой договор самостоятельно можно только с 16 лет; до этого возраста несовершеннолетние могут начинать работу лишь с согласия родителей и органов опеки. Кроме того, для работников до 16 лет действует ограничение — не более 24 часов занятости в неделю, а для молодежи от 16 до 18 лет максимальный лимит составляет 35 часов.