Стало известно, с какого возраста россияне могут начать формировать пенсию

Стало известно, что россияне могут начать формирование своей будущей пенсии уже с 14 лет, если начинают официально трудиться. По словам Наталии Косихиной, сенатора и члена комитета Совета Федерации по социальной политике, подростки — школьники и учащиеся колледжей — имеют право устроиться на оплачиваемую работу, соблюдая определённые требования законодательства.
Сенатор подчеркнула, что возможность получения официального дохода позволяет молодым людям ещё во время учёбы накапливать пенсионные баллы, что положительно скажется на размере выплат в будущем. Совершеннолетие при этом не является обязательным условием — баллы начисляются вне зависимости от возраста, если трудоустройство оформлено в установленном порядке.
Было отмечено, что заключать трудовой договор самостоятельно можно только с 16 лет; до этого возраста несовершеннолетние могут начинать работу лишь с согласия родителей и органов опеки. Кроме того, для работников до 16 лет действует ограничение — не более 24 часов занятости в неделю, а для молодежи от 16 до 18 лет максимальный лимит составляет 35 часов.
Между тем, депутат Госдумы ФС РФ Сергей Гаврилов обратил внимание на потенциальные риски, с которыми могут столкнуться молодые россияне. Если стоимость пенсионных баллов будет снижаться или замораживаться, то будущие пенсионные выплаты могут оказаться минимальными и не покроют даже базовых расходов.
Читайте также: Россиянам объяснили важные детали ноябрьского повышения пенсий.