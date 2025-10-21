В Омске ливневую канализацию на Красном пути достроят на этой неделе

Изначально планировалось, что проект будет завершён ещё 20 августа, однако подрядчик не справился с установленными сроками. В связи с этим контракт был расторгнут, и новый подрядчик взял на себя обязательства по исправлению недоделок. Для завершения работ было выделено около 30 миллионов рублей.