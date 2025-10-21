В Омске ливневую канализацию на Красном пути достроят на этой неделе

Как сообщили ГТРК «Иртыш» в омской мэрии, все работы по строительству ливневой канализации на Красном пути должны быть завершены в течение этой недели, при условии, что заказчик примет объект. Финальные работы начнутся уже сегодня утром.
Изначально планировалось, что проект будет завершён ещё 20 августа, однако подрядчик не справился с установленными сроками. В связи с этим контракт был расторгнут, и новый подрядчик взял на себя обязательства по исправлению недоделок. Для завершения работ было выделено около 30 миллионов рублей.
Завершению всех работ помешал снегопад. По словам представителей мэрии, подрядчику осталось уложить бордюры на участке от остановки «Телецентр» до перекрёстка с улицей Берёзовой.