Стало известно о рекордных закупках российской пшеницы Китаем

В сентябре Китай осуществил крупнейшие с ноября прошлого года закупки российской пшеницы, потратив на эти цели $1,293 млн, как свидетельствуют свежие данные таможенных органов КНР, опубликованные РИА «Новости». Это значение значительно превышает показатели предыдущего месяца: объёмы импорта увеличились в 73 раза по сравнению с августом.
Положительная динамика отмечается и по другим видам российского зерновых. Четвёртый месяц подряд Китай наращивает импорт ячменя, объём закупок которого в сентябре вырос на треть и достиг $9,84 млн. Поставки овса также заметно возросли — расходы на эту культуру оказались вдвое выше августовских и составили $3,267 млн. Уже третий месяц подряд наблюдается уверенное увеличение поставок овса на китайский рынок.
При этом интерес к гречихе и кукурузе на китайском рынке несколько снизился. В сентябре импорт гречихи сократился на 44% в сравнении с августовскими показателями, составив $2,189 млн, а объёмы закупок кукурузы уменьшились на 8%, хотя отгрузки всё равно достигли $7,509 млн.
В совокупности за месяц закупки зерновых культур из России выросли на 13,3%, что в денежном выражении составило $24,1 млн. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий объём импорта зерна из России сократился примерно в полтора раза.
