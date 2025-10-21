Стало известно о рекордных закупках российской пшеницы Китаем

При этом интерес к гречихе и кукурузе на китайском рынке несколько снизился. В сентябре импорт гречихи сократился на 44% в сравнении с августовскими показателями, составив $2,189 млн, а объёмы закупок кукурузы уменьшились на 8%, хотя отгрузки всё равно достигли $7,509 млн.