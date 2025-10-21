В ЗКО модернизировали предприятие кожевенной отрасли

В апреле 2025 года при участии иранских инвесторов через компанию «Persist Kazakh K&K» был инициирован процесс восстановления предприятия. Объём привлечённых инвестиций составил 1 млрд тенге.
С июня по сентябрь проведены работы по ремонту и техническому обслуживанию производственных линий, обучению персонала и модернизации логистической системы.
Предприятие оснащено современным оборудованием от ведущих европейских производителей, включая Olcina Group, Cartigliano, Invoxvic, Dueffe/Ficcini и других. Производство обуви укомплектовано 68 единицами швейной техники.
В октябре 2025 года предприятие приступило к переработке шкур крупного и мелкого рогатого скота, производству дублёных кож типов WET Blue и краст, а также пошиву мужской обуви класса люкс и полулюкс.
Проектная мощность предприятия — до 182 тыс. шкур КРС и 624 тыс. шкур МРС в год.
Возобновление деятельности ТОО «ПОШ Руно» способствует развитию кожевенной отрасли Западно-Казахстанской области, созданию новых рабочих мест и увеличению экспортного потенциала продукции с высокой добавленной стоимостью.