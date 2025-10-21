Эксперт назвал причину ускорения инфляции в России

Эксперт Президентской академии Андрей Зубарев беседе с «Прайм» объяснил причины экономической аномалии, при которой снижение ключевой ставки стимулирует инфляцию более значительно, чем ее повышение.
Так, при смягчении политики ЦБ участники рынка склонны к рисковым импульсивным сделкам, что разгоняет инфляцию и усиливает реакцию на действия регулятора. В кризис же все, наоборот, избегают риска и переходят в защитные позиции.
«Действительно, наблюдается асимметрия: на меры стимулирования цены реагируют заметнее, чем на ужесточение. Это связано с тем, что решения Центрального банка воздействуют не только на текущие параметры экономики, но и на ожидания экономических агентов», — пояснил собеседник агентства.
При этом, снижение ставок сохраняет зарплаты и увеличивает спрос, но производство не поспевает, вызывая дефицит и рост цен. Ужесточение политики, наоборот, поднимает зарплаты и стимулирует сбережения, снижая инфляционное давление.
Таким образом, рубль слабее реагирует на ужесточение политики из-за постепенных мер и инерции ожиданий. Поэтому, как считает Зубарев, снижать ключевую ставку в России нужно осторожно.
Накануне стало известно, что цены на жилье в 2026 году могут резко вырасти, так как ЦБ снизит ключевую ставку.