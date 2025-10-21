Эксперт назвал причину ускорения инфляции в России

«Действительно, наблюдается асимметрия: на меры стимулирования цены реагируют заметнее, чем на ужесточение. Это связано с тем, что решения Центрального банка воздействуют не только на текущие параметры экономики, но и на ожидания экономических агентов», — пояснил собеседник агентства.