В Правительстве Иркутской области обсудили вопросы агробезопасности региона

Стороны обсудили вопросы обеспечения продовольственной безопасности и взаимодействия при производстве сельскохозяйственной продукции. В мероприятии также приняли участие заместители директора ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ) Наталья Климкина и Юлия Скоморина, заместитель министра сельского хозяйства Алексей Лобыцин и руководитель службы ветеринарии Приангарья Сергей Шевченко.
В перечень обсуждаемых вопросов вошло объединение двух крупных филиалов лабораторий, подведомственных Россельхознадзору, которое произошло в сентябре текущего года. Сейчас там проводят комплексные исследования по широкому спектру направлений: ветеринарный надзор, фитосанитарный контроль, безопасность зерна, плодородие почв, использование пестицидов и агрохимикатов.
По информации пресс-службы Правительства региона, в Иркутске строят новый корпус лаборатории ФГБУ ВНИИЗЖ (включая виварий) общей площадью более 3 тысяч кв. метров, которая будет оснащена передовым оборудованием в разных областях исследований. Это позволит не допускать особо опасных заболеваний в животноводстве, развивать экспортный потенциал региона и соответствие вывозимой за рубеж продукции всем требованиям стран-импортеров.
«Наша совместная работа позволит улучшить экспортный потенциал региона в части проведения исследований продукции растениеводства и животноводства, повысит оперативность реагирования на эпизоотические угрозы в агропромышленном комплексе Приангарья, а также скоординирует работу по недопущению некачественной и фальсифицированной пищевой продукции в сферу торговли и общественного питания, в том числе — в социальные учреждения», — отметил Владимир Читоркин.