В Правительстве Иркутской области обсудили вопросы агробезопасности региона

По информации пресс-службы Правительства региона, в Иркутске строят новый корпус лаборатории ФГБУ ВНИИЗЖ (включая виварий) общей площадью более 3 тысяч кв. метров, которая будет оснащена передовым оборудованием в разных областях исследований. Это позволит не допускать особо опасных заболеваний в животноводстве, развивать экспортный потенциал региона и соответствие вывозимой за рубеж продукции всем требованиям стран-импортеров.