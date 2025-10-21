Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Иркутскгортрансе» появилось новое оборудование

Иркутск, НИА-Байкал — Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре МУП «Иркутскгортранс» Владимир Иванов собрал устройство для проверки электронного оборудования вагонов модели КТМ-619.

Источник: НИА Байкал

«Такая установка была необходима, чтобы быстро диагностировать, какой из блоков вышел из строя. Раньше нам приходилось использовать для этих целей еще один трамвай. Мы снимали деталь, которая предположительно сломана, с одного вагона и аналогичную с другого. Ставили рабочую на место той и проверяли, — рассказал Владимир Иванов. — Теперь на это уходит гораздо меньше времени. При подозрении на неисправность мы снимаем агрегат и проверяем на этом устройстве, которое показывает, как работают все контакторы и блоки. Если поломка подтвердилась, то отдаем деталь в ремонт, а вместо нее ставим новую».

Оборудование представляет собой устройство с кнопками, переключателями, тумблерами и электронной аппаратурой. Все блоки соответствуют деталям в трамвае, что позволяет имитировать поездку.

«На предприятии мы возрождаем движение рационализаторов. Наш коллега решил попробовать самостоятельно воссоздать устройство, позволяющее сократить время поиска неисправностей и ускорить возвращение трамвая на линию при поломке. Владимир Ильич — настоящий профессионал своего дела. Гордимся такими специалистами! — отметил директор МУП “Иркутскгортранс” Сергей Майок. — За счет субсидии из бюджета города мы приобрели четыре кузова трамвая. Работники сами собирают тележки и ставят на них корпуса. Недавно автопарк пополнился новой техникой для обслуживания и ремонта контактной сети».

Кроме того, сообщает пресс-служба городской администрации, новое оборудование появилось и в троллейбусном депо. Там приобрели электронный аппарат для проверки утечки тока.

«На каждой машине есть специальная пластина. К ней мы прикладываем датчик, который считывает данные по току и передает на прибор. Все измерения поступают в компьютер и фиксируются в памяти», — прокомментировал главный инженер троллейбусного депо МУП «Иркутскгортранс» Геннадий Артемов.

Он подчеркнул, что проверка утечки тока проводится перед каждым выходом на линию. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров и водителя.