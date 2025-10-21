В «Иркутскгортрансе» появилось новое оборудование

«Такая установка была необходима, чтобы быстро диагностировать, какой из блоков вышел из строя. Раньше нам приходилось использовать для этих целей еще один трамвай. Мы снимали деталь, которая предположительно сломана, с одного вагона и аналогичную с другого. Ставили рабочую на место той и проверяли, — рассказал Владимир Иванов. — Теперь на это уходит гораздо меньше времени. При подозрении на неисправность мы снимаем агрегат и проверяем на этом устройстве, которое показывает, как работают все контакторы и блоки. Если поломка подтвердилась, то отдаем деталь в ремонт, а вместо нее ставим новую».