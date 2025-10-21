На улице Томсона в Иркутске завершено асфальтирование дороги и тротуаров

За прошедшую неделю подрядные организации выполнили комплекс мероприятий на городских магистралях.
На улице Томсона полностью завершили асфальтирование проезжей части и тротуаров. На Чапаева нанесли разметку. На Ярославского подготовили основание на примыканиях и парковке, смонтировали освещение, благоустроили территорию, установили пешеходные ограждения.
На Российской продолжается нанесение разметки, установка ограждений и дорожных знаков.
На нескольких объектах уже идут работы, запланированные на 2026 год. Так, на улице Розы Люксембург продолжается устройство бордюров и отсыпка тротуаров. На Байкальской изготовлены фундаменты опор освещения и подготовлен котлован под укладку металлической гофрированной трубы. На Ширямова завершена подготовка основания дорожного полотна под асфальтирование, сообщает пресс-служба администрации города.
«Реализация нескольких проектов рассчитана на два года. Отдельные участки требуют особого подхода, так как на них выполняется большой объем: перекладка сетей, обустройство ливневой канализации и так далее. Подрядные организации уже приступили к работам, запланированным в следующем году. Сейчас, пока сохраняются благоприятные погодные условия, они максимально задействуют технику и людей», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
Основные работы завершены на улицах Кряжева, Коммунистическая, Геологов, Норильская, Трилиссера, Ржанова, Маяковского, Дмитрия Донского, Курганская, Сергеева, Чернышевского, Карбышева, Подгорная, Станция Горка, Крымская, Дзержинского, Мира, Александра Невского, бульвар Рябикова, Черемховский переулок, а также на путепроводе станции Батарейная.