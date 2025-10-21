На улице Томсона в Иркутске завершено асфальтирование дороги и тротуаров

«Реализация нескольких проектов рассчитана на два года. Отдельные участки требуют особого подхода, так как на них выполняется большой объем: перекладка сетей, обустройство ливневой канализации и так далее. Подрядные организации уже приступили к работам, запланированным в следующем году. Сейчас, пока сохраняются благоприятные погодные условия, они максимально задействуют технику и людей», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.