Казахстан привлекает инвестиции и гранты для модернизации водохозяйственных объектов

В сентябре текущего года в Аксуском районе после капитальной реконструкции было сдано в эксплуатацию Кызылагашское водохранилище. Ранее на объекте были проведены работы по очистке, реконструкции плотины и магистрального канала, ремонту и автоматизации водозаборных и водосбросных сооружений, установке систем оповещения. В последние три года Кызылагашское водохранилище действовало в испытательном режиме, постепенно накапливая воду.