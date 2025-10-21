Казахстан привлекает инвестиции и гранты для модернизации водохозяйственных объектов

В Коксуском районе глава водного ведомства ознакомился с ходом проекта по реконструкции ирригационных и дренажных систем, реализуемого при поддержке Исламского банка развития. Первую фазу работ, предусматривающую реконструкцию 9 каналов общей протяженностью 108,7 км планируется завершить в следующем году.
Второй фазой проекта предусмотрена реконструкция 157,8 км каналов. Завершение всех работ позволит увеличить площадь орошаемых сельскохозяйственных земель Коксуского района на 13,6 тыс. га.
В Аксуском районе ведутся работы по бетонированию земляных каналов. На сегодня проект завершен на 75%. Полное завершение работ запланировано на следующий год. Бетонирование каналов позволит обеспечить подачу воды на 11 тыс. га земель. Нуржан Нуржигитов поручил завершить все работы в установленный срок.
«Реализуемые в области Жетісу проекты призваны реализовать сельскохозяйственный потенциал региона путем увеличения площади орошаемых земель. Все работы проходят согласно графикам и должны завершиться в срок. Наше министерство активно привлекает инвестиции и грантовые средства для реализации масштабных проектов, теперь необходимо довести их до конца. Качественная и своевременная подача воды аграриям — одна из основных наших задач», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
В сентябре текущего года в Аксуском районе после капитальной реконструкции было сдано в эксплуатацию Кызылагашское водохранилище. Ранее на объекте были проведены работы по очистке, реконструкции плотины и магистрального канала, ремонту и автоматизации водозаборных и водосбросных сооружений, установке систем оповещения. В последние три года Кызылагашское водохранилище действовало в испытательном режиме, постепенно накапливая воду.
На данный момент Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации реализуется проект по строительству Кызылагашского массива, который позволит увеличить площадь орошаемых земель Аксуского района на 4500 га.