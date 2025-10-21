Важный партнер: Башкирия расширяет сотрудничество с Узбекистаном

В его работе примет участие делегация Башкортостана под руководством Главы региона Радия Хабирова. Руководитель республики выступит на пленарном заседании, проведет встречи с вице-премьером правительства и хокимами ряда областей Узбекистана, состоится подписание соглашений о сотрудничестве.
Сотрудничество Башкортостана и Узбекистана динамично развивается по широкому спектру направлений.
Рост товарооборота.
Есть заинтересованность в обмене компетенциями в промышленной сфере, торговле, развитии совместных производств, взаимодействуют по различным гуманитарным направлениям. В последние годы поступательно рос взаимный товарооборот: с 68,4 млн долларов в 2018 году — до 183 млн по итогам 11 месяцев 2024 года (+19,8%) к аналогичному периоду 2023 года. Экспорт из Башкирии в Узбекистан в прошлом году вырос на 14,7%, в то время как импорт увеличился на 68,5%.
В общем объеме товарооборота Башкирии Узбекистан занимает 7 место с долей 4,3%.
«Но самое главное, что мы перешли в плоскость более глубокой кооперации. Все наши договорённости мы заложили в дорожную карту и контролируем, как она исполняется», — говорил Радий Хабиров в ходе встречи с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым в феврале 2025 года.
В конце апреля делегация Башкортостана приняла участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на стенде республики ознакомился с рядом совместных проектов. Ему, в частности, представили технопарк в Бекабадском районе, сотрудничество с Наманганской областью в сфере легкой промышленности, создание совместного башкирско-узбекского технопарка «Толпар» и сотрудничество с компанией AKFA Holding.
Напомним, инициатива о создании технопарка была выдвинута в прошлом году во время визита делегации Башкирии в Узбекистан.
Президент Республики Узбекистан отметил прогресс в создании торгово-производственной инфраструктуры, видя в этом мощный стимул для углубления сотрудничества между нашими республиками. Он также подчеркнул важность внедрения передовых международных практик в деятельность преференциальных зон, что позволит вывести взаимодействие на качественно новый уровень.
— Информирован, что Башкортостан подобрал площадку под технопарк в Бекабадском районе Ташкентской области. Продолжим работу в этом перспективном направлении. Со своей стороны Республика Узбекистан гарантирует всемерную поддержку по этому важному проекту, — заверил президент Узбекистана.
Башкортостан активно сотрудничает с компанией AKFA Holding. В прошлом году в столице Башкортостана холдингом был открыт ресторан «Салом Ташкент», в этом году — Первый шоурум группы компаний AKFA. В планах — создание предприятия по производству эскалаторного оборудования.
По остальным проектам планируется открытие в ТРЦ «Мега» в Уфе торгового дома текстильной продукции Наманганской области. Еще один ключевой проект — создание совместного башкирско-узбекского технопарка «Толпар» на территории Стерлитамака.
"Узбекистан — один из важнейших стратегических партнеров нашей республики. За прошедший год, войдя в первую десятку стран-контрагентов Башкортостана, Узбекистан продемонстрировал впечатляющий взлет экспортных показателей: рост на 11% составил более половины (54%) от общего объема экспорта в эту страну. Сегодня Узбекистан уверенно занимает 7 место во внешнеторговом обороте Республики Башкортостан, формируя 4,2% от общего объема товарооборота, — отметил заместитель премьер-министра правительства Башкортостана — министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.
На форуме компании из Башкортостана заключили договоренности на общую сумму 2,8 млрд рублей.
Масштабные проекты.
Самым масштабным из заявленных проектов является планируемое строительство многофункционального делового комплекса в городе Уфе. Предполагаемый объем инвестиций в данный проект составляет 2,3 млрд рублей. Соответствующее соглашение было подписано уфимской компанией «Башглобалгрупп» и Ассоциацией экспортеров Узбекистана.
Компания «Уральский луч» достигла договоренностей с четырьмя узбекскими поставщиками об импорте свежих овощей и фруктов. Общая стоимость этих контрактов оценивается в сумму свыше 236 млн рублей. Предприятие «Октош Текстиль» и предпринимательница из Уфы Гульсем Усаева подписали соглашение о строительстве производственного склада на территории Башкирии, с привлечением инвестиций в 200 млн рублей.
В рамках встреч башкирской делегации на форуме обсуждались перспективы открытия филиала Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи в Уфе, а также возможность строительства в Башкирии предприятия, специализирующегося на фасовке и переработке фруктов и сухофруктов.
Между тем холдинговая компания SHAH-POLANM планирует наладить в Башкирии производство мягких контейнеров (биг-бэгов) из полипропиленовой ткани производительностью 1 млн штук в год.
А узбекистанская компания «ГазРесурс» продолжает строительство в Башкирии сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) при поддержке региона. Пять АГНКС уже ввели в эксплуатацию. В планах — строительство завода по изготовлению газовых баллонов для автотранспорта.
В свою очередь, для расширения рынков сбыта башкирские компании также реализуют проекты на территории Узбекистана. Среди них башкирское предприятие TERATEX, открывшее в городе Ангрен Ташкентской области производство современных геосинтетических материалов.
Кандидат политических наук, эксперт-аналитик центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артур Сулейманов отмечает, что на федеральном уровне уделяется большое внимание развитию регионами внешнеэкономических связей.
«Сотрудничество Башкирии и Узбекистана находится на высоком уровне. Разработаны механизмы, способствующие его углублению, прежде всего “дорожная карта”. Мы видим, что Башкирия и Узбекистан активно взаимодействуют в области инвестиционных проектов, где у сторон есть много точек соприкосновения. Башкирия сотрудничает не только с Узбекистаном в целом, но и отдельными регионами страны», — прокомментировал ранее «Башинформу» Артур Сулейманов.
Гуманитарная составляющая.
Башкирия и Узбекистан развивают сотрудничество в сфере здравоохранения, образования, туризма, в области культуры. Сейчас в Башкирии учатся около 700 студентов из дружественной страны.
Стороны развивают взаимодействие в сфере туризма. С 2024 года в Башкирии реализуется социальный проект «Башкирско-узбекское долголетие. Туризм», предусматривающий турпоездки для граждан старшего поколения в город Самарканд.
«Кроме развития взаимной торговли, нас интересует промышленная кооперация. В работе — сразу несколько совместных проектов, которые выведут наше сотрудничество на новый уровень», — отметил Радий Хабиров.