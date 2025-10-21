Работа сервиса «Bon Appetit» в Хабаровске приостановлена из-за антисанитарии

Планировка производственных помещений не обеспечивает последовательность технологических процессов, которые бы исключали встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции. В цехе, где готовится еда, не проводится ежедневная влажная уборка. В помещении грязно, инспекторы обнаружили всюду следы пыли и подтеков.