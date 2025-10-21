Работа сервиса «Bon Appetit» в Хабаровске приостановлена из-за антисанитарии

На 90 суток решением Индустриального суда Хабаровска приостановлена работа индивидуального предпринимателя, который осуществлял свою деятельность на предприятии общественного питания «Bon Appetit», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Такое решение принято по результатам эпидемиологического расследования, проведенного Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Проверка была проведена после того, как стали известны случаи заболевания острой кишечной инфекцией покупателей еды, которую готовили в «Bon Appetit».
В ходе расследования выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. В частности, продовольственное сырье, из которого готовили блюда, принималось без сопроводительных документов и маркировки.
Планировка производственных помещений не обеспечивает последовательность технологических процессов, которые бы исключали встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции. В цехе, где готовится еда, не проводится ежедневная влажная уборка. В помещении грязно, инспекторы обнаружили всюду следы пыли и подтеков.
У сотрудников не оказалось медицинских книжек с отметками о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, а также сведений о медицинских осмотрах и вакцинации.
Доставка еды по заказам осуществляется в легковом автомобиле в ёмкостях, которые не обеспечивали необходимые условия хранения и перевозки.
И, увы, предприятие не проводило регулярные лабораторные исследования своих продуктов. Всё это и стало причиной отравлений покупателей.