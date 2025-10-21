После того, как Трамп подверг Китай критике за отказ от закупок американской сои и пообещал принимать ответные жёсткие меры, фермеры США оказались в сложном положении, понеся серьёзные убытки из-за потери традиционного экспортного направления. На этом фоне Россия приступила к поставкам ржаной муки в Китай, и хотя эта новость не вызвала громкой реакции, китайские эксперты считают её шагом с долговременными стратегическими последствиями. Все правовые препятствия между Москвой и Пекином были устранены, что позволило российским аграриям занять новые экспортные позиции.