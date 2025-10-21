Американский президент Дональд Трамп продолжает накалять международную торговую обстановку, вступая в конфликты с основными экономическими партнёрами США.
Между тем, Москва сумела использовать создавшуюся ситуацию себе на пользу. Об этом сообщает китайское издание Sohu, отмечая ощутимое, хоть и скрытое, воздействие России на интересы Соединённых Штатов.
Аналитики приводят наглядные детали текущих перемен: пока американские фермеры тревожно наблюдают за нераспроданными запасами сои на бескрайних просторах Среднего Запада, на российском Дальнем Востоке автоколонны с ржаной мукой медленно направляются в Китай. Эпизоды, кажущиеся не связанными между собой, отражают сдвиги на мировом рынке, передает «ФедералПресс».
После того, как Трамп подверг Китай критике за отказ от закупок американской сои и пообещал принимать ответные жёсткие меры, фермеры США оказались в сложном положении, понеся серьёзные убытки из-за потери традиционного экспортного направления. На этом фоне Россия приступила к поставкам ржаной муки в Китай, и хотя эта новость не вызвала громкой реакции, китайские эксперты считают её шагом с долговременными стратегическими последствиями. Все правовые препятствия между Москвой и Пекином были устранены, что позволило российским аграриям занять новые экспортные позиции.
За последние месяцы российский экспорт в КНР заметно увеличился: спросом пользуются мясо, рыба, широкий ассортимент зерновых, горох и даже собственная российская соя. Как сообщает Sohu, отечественная продукция постепенно вытесняет с китайского рынка американских поставщиков, занимая опустевшие ниши.
На фоне раздражения, которое не скрывает Трамп, именно агробизнес в США несёт наибольшие потери. Пока урожай сои остаётся невостребованным внутри страны, российская продукция без препятствий и в растущих объёмах продвигается в Китай.
