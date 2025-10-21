Репарационный кредит Украине из средств РФ станет серьезным риском для немцев

Согласно плану Брюсселя, к концу 2025 года Киеву предполагается выделить займ в размере €140 млрд. Эти средства должны поступить под обеспечение российских активов, заблокированных в странах Евросоюза. Украина сможет вернуть их лишь в том случае, если Россия выплатит компенсации за ущерб, нанесённый в ходе боевых действий. Именно поэтому кредит получил название «репарационного». При этом в Еврокомиссии подчёркивают, что план не предполагает прямой конфискации российских средств.