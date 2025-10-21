Репарационный кредит Украине из средств РФ станет серьезным риском для немцев

Предложение Европейской комиссии привлечь средства для Украины за счёт замороженных российских активов грозит Германии серьёзными финансовыми рисками, оцениваемыми в миллиарды евро. Об этом сообщает издание Frankfurter Rundschau.
Согласно плану Брюсселя, к концу 2025 года Киеву предполагается выделить займ в размере €140 млрд. Эти средства должны поступить под обеспечение российских активов, заблокированных в странах Евросоюза. Украина сможет вернуть их лишь в том случае, если Россия выплатит компенсации за ущерб, нанесённый в ходе боевых действий. Именно поэтому кредит получил название «репарационного». При этом в Еврокомиссии подчёркивают, что план не предполагает прямой конфискации российских средств.
Однако, как отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, даже сторонники этой инициативы признают, что вероятность возврата таких средств крайне мала. Экспроприация активов, по мнению экспертов, противоречит принципу государственного иммунитета и нарушает нормы международного права.
Для Германии реализация инициативы может обернуться обязательствами на сумму около €35 млрд — четверть от общей суммы займа. Учитывая высокий риск невозврата, Берлину, вероятно, придётся предусмотреть эти расходы в государственном бюджете.
Наибольшая часть российских активов — порядка €170 млрд — хранится в брюссельском депозитарии Euroclear. С доходов, которые приносят эти средства, Евросоюз уже формирует фонд для частичного покрытия украинского кредита в размере €45 млрд.
Бельгия, на территории которой размещены замороженные активы, выступила против их использования в качестве финансового источника. Премьер-министр королевства Барт де Вевер предостерёг, что подобный шаг создаст опасный прецедент и подорвёт доверие международных инвесторов к Евросоюзу.
По данным Bloomberg, решение по «репарационному кредиту» планируется рассмотреть 23 октября на саммите лидеров стран ЕС.
В Москве любые попытки распоряжаться замороженными активами считают незаконными. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что подобные действия равносильны краже и могут привести к серьёзным последствиям для тех, кто их инициирует. В Кремле не исключают обращения в международные суды, если средства России будут использованы в интересах Украины.
