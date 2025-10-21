Выяснилось, что потребление алкоголя в России упало до минимума с 1999 года

По имеющимся сведениям, данные до 2008 года в основном учитывали лишь официальные продажи спиртного. В 1990-х же, по мнению специалистов, нелегальный сегмент занимал почти две трети всего объема реализуемого алкоголя, что значительно искажало общую картину.