Выяснилось, что потребление алкоголя в России упало до минимума с 1999 года

В сентябре 2025 года объем употребления алкогольных напитков в России достиг самого низкого уровня за последние четверть века — всего 7,84 литра на человека за 12 месяцев. Месяцем ранее этот показатель составлял 7,93 литра, сообщают РИА «Новости».
По имеющимся сведениям, данные до 2008 года в основном учитывали лишь официальные продажи спиртного. В 1990-х же, по мнению специалистов, нелегальный сегмент занимал почти две трети всего объема реализуемого алкоголя, что значительно искажало общую картину.
Минимальные показатели потребления традиционно фиксируются в субъектах Северного Кавказа. В Чечне на каждого жителя приходится лишь 0,13 литра, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,89 литра. В Кабардино-Балкарии объем потребления оценивается в 2,25 литра, а в Карачаево-Черкесии — 2,63 литра.
Жители российских мегаполисов демонстрируют более высокие значения. В Москве зафиксировано среднее потребление 4,91 литра, в Санкт-Петербурге — 6,55 литра. В Новосибирской области показатель составляет 8,83 литра на человека, в Татарстане — 8,5 литра, а в Свердловской области — 10,49 литра за аналогичный период.
