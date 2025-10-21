Гендиректор пермского НПО «Искра» покинул пост через месяц после заключения нового контракта

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня утром коллективу ПАО НПО «Искра» был представлен новый гендиректор Владимир Дудчак. Накануне совет директоров ПАО принял решение об отставке прежнего гендиректора компании Сергея Юрасова в связи с личным заявлением. Трудовой договор с ним был расторгнут 20 октября 2025 года. Господин Дудчак был избран гендиректором ПАО сроком на один год.