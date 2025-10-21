Ричмонд
Гендиректор пермского НПО «Искра» покинул пост через месяц после заключения нового контракта

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня утром коллективу ПАО НПО «Искра» был представлен новый гендиректор Владимир Дудчак. Накануне совет директоров ПАО принял решение об отставке прежнего гендиректора компании Сергея Юрасова в связи с личным заявлением. Трудовой договор с ним был расторгнут 20 октября 2025 года. Господин Дудчак был избран гендиректором ПАО сроком на один год.

Ранее новый гендиректор ПАО уже руководил оборонными предприятиями: с 2005 по 2007 год — АО «Машиностроительное конструкторское бюро “Искра” (Москва) и с 2019 по 2021 год — АО “Завод “Дагдизель”” (Каспийск).

Сергей Юрасов возглавлял НПО «Искра» с декабря 2020 года. Примечательно, что совет директоров общества согласовал с ним новый пятилетний контракт месяц назад.

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Предприятие выпускает продукцию для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, компрессорное оборудование. С конца 2024 года ПАО входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».