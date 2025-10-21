Раскрыты планы по стабилизации ситуации на топливном рынке в регионах РФ

На встречу приглашены представители профильных ведомств — Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, Минсельхоза и Минтранса, а также руководители крупнейших нефтедобывающих компаний. Они представят актуальную информацию о распределении нефтепродуктов между экспортным и внутренним рынками, а также поделятся данными о стоимости топлива на собственных автозаправочных станциях.