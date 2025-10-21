Ричмонд
Раскрыты планы по стабилизации ситуации на топливном рынке в регионах РФ

В ближайшее время федеральные органы власти займутся изучением вариантов увеличения поставок горючего в некоторые субъекты Российской Федерации.

В ближайшее время федеральные органы власти займутся изучением вариантов увеличения поставок ГСМ в некоторые субъекты Российской Федерации. Этот вопрос станет ключевым на совещании штаба, которое состоится 22 октября под председательством заместителя председателя правительства Александра Новака.

В рамках заседания планируется детально рассмотреть не только вопросы дополнительного обеспечения регионов автомобильным топливом, но и выполнение топливных обязательств перед сельскохозяйственными предприятиями.

Участники совещания проанализируют, насколько эффективно нефтяные корпорации следуют указаниям Министерства энергетики по поддержанию необходимого уровня производства нефтепродуктов, а также проверят достаточность запасов зимнего дизельного топлива во всех регионах страны.

На встречу приглашены представители профильных ведомств — Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, Минсельхоза и Минтранса, а также руководители крупнейших нефтедобывающих компаний. Они представят актуальную информацию о распределении нефтепродуктов между экспортным и внутренним рынками, а также поделятся данными о стоимости топлива на собственных автозаправочных станциях.

Стоит отметить, что недавно глава государства утвердил документ, временно отменяющий учёт пороговых отклонений при расчёте топливного демпфера на период с октября по май. По мнению специалистов Минэнерго, такая мера поможет сохранить стабильность цен на внутреннем топливном рынке и поддержать производителей.

Напомним, что ранее кабинет министров ввёл временные ограничения на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж. Для производителей бензина запрет действует для всех участников рынка, тогда как для дизельного топлива, судового топлива и прочих видов газойлей ограничения распространяются исключительно на непроизводителей.

Новосибирцам объяснили, почему 21 октября не на всех АЗС есть бензин.

