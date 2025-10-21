В Пермском крае количество вакансий для подработки пенсионерам выросло на 16%

Один из популярных сервисов по поиску работы сообщил о предложениях работодателей со среднемесячным доходом с частичной занятостью до 56 тыс. руб. Наиболее востребованной для пенсионеров стала профессия дворника с зарплатой 20,7 тыс. руб. Умудренным опытом водителям грузовиков предлагают заработок до 118 тыс. руб.