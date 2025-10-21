Долги Прикамья за газ превысили полтора миллиарда рублей

Чтобы помочь территориям в погасить долги, краевые власти намерены выделить четырем муниципалитетам субсидию в размере 182 млн рублей. Кроме того, взыскание задолженности за коммунальные услуги с потребителей осуществляется в судебном порядке. Что касается крупнейшего должника, ООО «Губахинская энергоснабжающая компания», то предприятие заключило договор аренды теплового имущества с ПАО «Т Плюс» с последующим выкупом. Полученные средства планируется направить на погашение имеющейся задолженности.