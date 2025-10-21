Долги Прикамья за газ превысили полтора миллиарда рублей

«Причины роста задолженности — убытки теплоснабжающих организаций от регулируемой деятельности (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение), низкий уровень платежей конечных потребителей и неэффективное управление предприятием», — сообщается в информационной справке за подписью первого вице-премьера правительства Пермского края Ольги Антипиной.
В документе приводится расклад по территориям, где отмечены должники. Так, объем задолженности Губахинского округа на 1 сентября составляет 530 млн рублей, Кизела — 222 млн рублей, Краснокамска — 165 млн рублей. Речь идет о долгах ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» (385,8 млн рублей), МКП «Тепловод» из Горнозаводска (74,5 млн рублей) и МУП «Коммунальные тепловые сети» Кизела (112,2 млн рублей).
С начала года ряд муниципалитетов продемонстрировал увеличение задолженности перед компанией «Газпром»:
Александровск (с 66,5 млн рублей до 125 млн рублей);
Чусовой (с 32,6 млн рублей до 121 млн рублей);
Горнозаводск (с 57 млн рублей до 74,5 млн рублей);
ЗАТО «Звездный» (с 8,6 млн рублей до 52 млн рублей);
Кунгур (с 20,6 млн рублей до 27 млн рублей).
В Лысьве и Пермском районе, напротив, зафиксирована положительная динамика: долг первого снизился со 150,7 млн рублей до 60,9 млн рублей, а второго — с 39,3 млн рублей до 29,2 млн рублей.
Чтобы помочь территориям в погасить долги, краевые власти намерены выделить четырем муниципалитетам субсидию в размере 182 млн рублей. Кроме того, взыскание задолженности за коммунальные услуги с потребителей осуществляется в судебном порядке. Что касается крупнейшего должника, ООО «Губахинская энергоснабжающая компания», то предприятие заключило договор аренды теплового имущества с ПАО «Т Плюс» с последующим выкупом. Полученные средства планируется направить на погашение имеющейся задолженности.
Ранее «ФедералПресс» писал, что с 1 июля по всей стране существенно выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Пермский край стал лидером по росту цен среди других субъектов РФ.