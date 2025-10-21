В России выросли продажи подержанных автомобилей

Лидером вторичного рынка традиционно остаётся Lada — автомобили отечественного бренда разошлись тиражом 130,8 тысячи штук. Следом идут Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Самой популярной моделью снова стала легендарная Lada 2107 — таких машин продали 12,2 тысячи. В пятёрке также Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114 и Ford Focus.
Всего за девять месяцев 2025 года в стране реализовали более 4,4 миллиона машин с пробегом, что на 0,8% выше уровня прошлого года.
Ранее автолюбителям объяснили, когда нужно «переобуться» в зимнюю резину. Кстати, в России могут обязать автосалоны продавать машины с сезонными шинами.
