Выяснилось, что в России выросли продажи подержанных автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в сентябре 2025 года в России было продано 553,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом.

Этот результат свидетельствует о приросте в 4,5% по сравнению с сентябрем предыдущего года. Однако в сопоставлении с августовскими цифрами текущего года сегмент отметился сокращением объема сделок на 2,1%.

Специалисты отмечают, что существенная часть реализованных в начале осени подержанных машин представлена отечественными производителями, чья доля достигла 26,3%. Практически аналогичный показатель продемонстрировали японские автомобили, занявшие 26,1% рынка.

Продажи корейских и немецких марок на вторичном рынке заметно скромнее — их удельные веса составили 13,6% и 13,5% соответственно. На автомобили американского производства пришлось 6,9% сделок, китайского — 4,8%, французского — 4,5%, чешского — 2,2%. На все прочие марки в совокупности пришлось немногим более двух процентов.

Примечательно, что почти половина (49,7%) всех проданных в сентябре автомобилей с пробегом представлена пятью ведущими брендами: LADA, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.

Совокупные результаты за девять месяцев 2025 года следующие: общее число реализованных на вторичном рынке легковых автомобилей достигло отметки в 4,4 миллиона единиц. Это на 0,8% превышает показатель аналогичного периода годом ранее.

