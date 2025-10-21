Власти РФ обсуждают новые меры поддержки топливного рынка

Российские власти рассматривают новые инициативы для стабилизации топливного рынка. Одним из предложений является обязательная переработка не менее 40% добываемого сырья нефтекомпаниями. Также обсуждается создание отдельной секции биржевых торгов нефтепродуктами, ориентированной на конечных потребителей. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что на совещании у российского вице-премьера Александра Новака обсуждались новые правила и меры поддержки топливного рынка. Кроме того, в Правительстве заявили, что могут нарастить поставки нефтепродуктов в регионы с помощью ж/д транспорта.
Ранее KP.RU сообщил, что топливный рынок в России сейчас нестабилен. В Правительстве сообщили, что цена на бензин растет в последнее время из-за инфляции. Но также там отметили, что принимают меры для остановки роста цены.