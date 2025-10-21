Новогодний подарок к праздничному столу: цены на мандарины могут снизиться к концу года

В текущем году делать точные прогнозы сложнее. Однако, по мнению представителя «Руспродсоюза», стоимость мандаринов должна остаться на уровне прошлого года благодаря стабильности курса рубля и отсутствию серьезных проблем в логистических цепочках. Эксперт заключил, что при сохранении ситуации можно ожидать сезонного снижения цен на цитрусовые к Новому году.