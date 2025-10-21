Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогодний подарок к праздничному столу: цены на мандарины могут снизиться к концу года

Леонов не исключил снижения цен на мандарины к Новому году.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил о возможном снижении стоимости мандаринов в предновогодний период. В беседе с ТАСС эксперт отметил, что какие-либо предпосылки для роста цен на эту цитрусовую продукцию отсутствуют.

Специалист пояснил, что в зимний сезон, особенно накануне новогодних праздников, на рынке традиционно наблюдается уменьшение цен на цитрусовые. Этот процесс связан с увеличением объемов поставок из стран северного полушария, которые начинаются в конце октября — ноябре.

Леонов уточнил, что такая географическая близость делает транспортировку значительно дешевле по сравнению с летними поставками из южного полушария. По его словам, в предыдущие годы в декабре цены на цитрусовые снижались в среднем на 15−20% относительно октябрьских показателей.

В текущем году делать точные прогнозы сложнее. Однако, по мнению представителя «Руспродсоюза», стоимость мандаринов должна остаться на уровне прошлого года благодаря стабильности курса рубля и отсутствию серьезных проблем в логистических цепочках. Эксперт заключил, что при сохранении ситуации можно ожидать сезонного снижения цен на цитрусовые к Новому году.

Прежде в России рассказали о снижении цен на ряд продуктов питания. Отмечается, что в первую очередь подешевела плодовоовощная продукция.