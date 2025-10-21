В «Амграде» началось строительство двух новых жилых домов

Третий дом возводится в центральной части квартала, вдали от оживлённых магистралей. Здание переменной этажности — 14 и 18 этажей, рассчитано на 220 квартир. В проекте предусмотрены студии, квартиры с кухнями-гостиными, а также двух- и трёхкомнатные планировки. Часть квартир имеет окна, ориентированные на две или три стороны света.