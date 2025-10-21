В «Амграде» началось строительство двух новых жилых домов

Третий и четвёртый дома завершат текущий этап освоения территории и обозначат направление дальнейшего развития проекта.
Третий дом возводится в центральной части квартала, вдали от оживлённых магистралей. Здание переменной этажности — 14 и 18 этажей, рассчитано на 220 квартир. В проекте предусмотрены студии, квартиры с кухнями-гостиными, а также двух- и трёхкомнатные планировки. Часть квартир имеет окна, ориентированные на две или три стороны света.
Четвёртый дом станет архитектурной доминантой квартала. Это односекционное 24-этажное здание у въезда в «Амград», рядом с ТК «Амбар». В нём запроектировано 181 квартира, преимущественно семейные форматы увеличенной площади. Количество квартир на этаже сокращено в соответствии со стандартом комфорт+, что обеспечивает больший уровень уюта и приватности.
Макрорайон «Амград» развивается как «город внутри города» с продуманной инфраструктурой и транспортной доступностью. Район связан с центром Самары через Уральскую улицу и Южное шоссе. Развитие территории рассчитано до 2040 года и будет реализовываться поэтапно.