На Кубани из-за засухи аграрии вынуждены переходить на другие сорта озимых

В Краснодарском крае засуха внесла коррективы в аграрную политику. Для минимизации рисков в будущем фермеры из северных районов вынуждены переходить на сорта озимых, которые позволят получить более ранний урожай.
Кроме того, свои работы они корректируют вместе с учеными, а также оформляют агрострахование. Все это нужно для минимизации рисков неурожая, а также для защиты от неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Осенние посевные работы на Кубани, которые начались 2 октября, сейчас в самом разгаре. Озимыми культурами уже засеяли более 833 тысяч гектаров. Это почти половина от плана. «Посевную площадь сохраняем на уровне прошлых лет», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Ранее «Югополис» сообщал, что в этом году озимые засеют на площади около 1,8 млн гектаров. Из них более 1,6 млн гектаров отдадут под пшеницу. Посевные работы продлятся до конца октября.