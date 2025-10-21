Ричмонд
На Кубани из-за засухи аграрии вынуждены переходить на другие сорта озимых

Ученые помогают фермерам минимизировать последствия засухи.

Источник: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае засуха внесла коррективы в аграрную политику. Для минимизации рисков в будущем фермеры из северных районов вынуждены переходить на сорта озимых, которые позволят получить более ранний урожай.

Кроме того, свои работы они корректируют вместе с учеными, а также оформляют агрострахование. Все это нужно для минимизации рисков неурожая, а также для защиты от неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Осенние посевные работы на Кубани, которые начались 2 октября, сейчас в самом разгаре. Озимыми культурами уже засеяли более 833 тысяч гектаров. Это почти половина от плана. «Посевную площадь сохраняем на уровне прошлых лет», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Ранее «Югополис» сообщал, что в этом году озимые засеют на площади около 1,8 млн гектаров. Из них более 1,6 млн гектаров отдадут под пшеницу. Посевные работы продлятся до конца октября.

