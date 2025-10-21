FT: армия США привлекла частных инвесторов для модернизации объектов

Вооружённые силы США обратились к крупнейшим частным инвесторам для консультаций в рамках возможных стратегических проектов, которые позволят модернизировать военную инфраструктуру за $150 млрд, написала газета Financial Times (FT) со ссылкой на министра американской армии Дэниела Дрисколла.
В числе компаний, которые были привлечены, оказались Apollo, Carlyle, KKR и Cerberus. Их попросили разработать «умные модели финансирования или уникальные модели финансирования» в целях удовлетворения потребностей армии США.
Дрисколл уточнил, что проекты могут включать центры обработки данных и фабрики по переработке редкоземельных металлов. Кроме того, предусмотрена возможность обмена земель на вычислительные мощности или продукцию, полученную при переработке таких минералов.
Глава ведомства добавил, что военные намерены создать запас критически важных полезных ископаемых в связи с решением Китая ограничить экспорт редкоземельных металлов.
Напомним, ранее Financial Times, ссылаясь на документы американского Агентства оборонной логистики, сообщило, что США собираются закупить критически важные полезные ископаемые на сумму до $1 млрд, чтобы противостоять Китаю, доминирующему в добыче редкоземельных металлов. Критически важные полезные ископаемые числятся в приоритете национальной безопасности Соединённых Штатов, поскольку необходимы для большинства вооружений.