Самый крупный энергетический шок в Европе — сделано PAS: Почему Молдова платит самую высокую цену за природный газ среди всех стран Балкан

В 2022 году цена на газ для бизнеса достигла 1,58 евро за кубометр, более чем в семь раз выше минимального уровня в 0,21 евро/м³. Всего за год Молдову поразил взрыв издержек, который не выдержала бы ни одна здоровая экономика.