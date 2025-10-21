Ричмонд
Продажи квартир в новосибирских новостройках рухнули на 28,8%

Средняя цена квадратного метра составляет почти 150 тысяч рублей.

Источник: Сиб.фм

За девять месяцев 2025 года в Новосибирской области было продано на 28,8% квартир в новостройках по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщил новосибирский аналитик Сергей Николаев 21 октября.

«По итогам полугодия падение составляло 44,2%. Средняя площадь реализованной квартиры составила 48,5 м², средневзвешенная цена квадрата в сделках по ДДУ — 149 515 рублей», — отметил Николаев.

По подсчетам аналитика, с января по сентябрь новосибирские застройщик продали 10,4 тысяч квартир в новостройках и лотов в апарт-комплексах.

Спад активности застройщиков наблюдается уже несколько лет. Замедление темпов строительства стало особенно заметным в текущем году.